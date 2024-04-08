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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

هطول أمطار غزيرة في الدقهلية وتحرك عاجل من الوحدات المحلية

هطول أمطار غزيرة
هطول أمطار غزيرة فى الدقهلية
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تعرضت مدن ومراكز وقرى عديدة بمحافظة الدقهلية، اليوم، لهطول كثيف للأمطار صاحبها انخفاض فى درجات الحرارة وظهور السحب وسط توقعات باستمرار حالة التقلبات الجوية التي تتعرض له البلاد نتيجة لمنخفض جوي على شرق البحر المتوسط.

هطول أمطار غزيرة فى الدقهلية:

وتسبب الهطول الكثيف للأمطار الى شلل مروري خاصة مع خروج الموظفين من أعمالهم ، تزامنا مع خروج المواطنين لشراء مستلزمات العيد استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

تحرك عاجل من الوحدات المحلية للتعامل مع الأمطار فى الدقهلية:

وأعلنت محافظة الدقهلية، رفع حالة الطوارئ بكافة مراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية وسرعة التعامل مع  موجة الطقس وسقوط الأمطار من خلال المتابعة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ و متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية.
ووجه  أيمن مختار، بضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوى المحافظة .

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الإثنين:

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد كشفت عن استمرار تمركز المنخفض الجوي على شرق البحر المتوسط يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
️كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تقدم السحب الرعدية إلى غرب ووسط الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية للبلاد والتي تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة، ومع الوقت تتقدم السحب للداخل ولكن أقل شدة، وفقًا لـ آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية. 

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