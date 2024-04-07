الأرصاد الجوية تكشف توقعات حالة الطقس في عيد الفطر المبارك

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية فى تصريحات صحفية لها تفاصيل حالة الطقس في عيد الفطر المبارك 2024، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشهد الطقس استمرار انخفاض درجات الحرارة لتسجل أقل من المعدلات الطبيعية وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية فترة النهار كما أوضحت أن حالة الطقس في عيد الفطر المبارك من المتوقع أن تشهد أجواء ربيعية بشكل كبير وتعود البرودة خلال فترات الليل لنشعر بالأجواء الشتوية خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المحافظات الشمالية.

وأكدت عدم ارتداء الملابس الصيفية في هذا الوقت من العام ويفضل ارتداء ملابس خريفية خلال فترة العيد.

فيما يتعلق بأماكن الخروج في عيد الفطر لفتت إلى أنه خلال فترة العيد ستتمتع أغلب محافظات الجمهورية بأجواء معتدلة واعتدال حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط ما يجعلها مناسبة للخروج والاستمتاع بالعيد.