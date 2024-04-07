الأرصاد تنفي حدوث العاصفة "نهال".. منخفض جوي يسيطر على حالة الطقس خلال إجازة العيد.. وأمطار تبدأ من الساحل الشمالي الغربية وتتجه إلى سيناء

على هامش ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضرب العاصفة «نهال» للبلاد خلال الأيام القادمة، نفت هيئة الأرصاد الجوية هذه الشائعة وأكدت أنها ليس لها أي أساس من الصحة، وأن التقلبات الجوية هذه الفترة هي من سمات فصل الربيع المعروف عنه التقلبات السريعة والحادة.

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مضيفة أنه يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء ليشعرنا بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، مناشدة المواطنين عدم تخفيف الملابس، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتستمر هذه الأجواء ليوم الأربعاء وبداية التحسن من الخميس.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تتعرض بالفعل لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال هذه الفترة، وهو مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا، ولكن هذا المنخفض المصحوب بالكتل الهوائية، أعاد درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام، بعدما شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، وكان تأثيره واضح على أجواء البلاد وفترات سطوع أشعة الشمس.

وأكدت، أن هذا المنخفض ليس له أي تأثير غير عادي على أجواء مصر وحالة الطقس على البلاد، وإنما هو أعاد اتزان الطقس إلى أجواءه في مثل هذا التوقيت من العام لبدايات فصل الربيع، موضحة أن هذه الفترة تشهد أجواء ربيعية مائلة للحرارة نسبيا خلال فترات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تكون الأجواء دافئة على المدن الساحلية، وفي الجنوب تظل درجات الحرارة مرتفعة لتكون الأجواء حارة خلال فترات النهار.



سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة هذه الفترة

وتابعت، أن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد، يصاحبه أمطار بالفعل على مختلف محافظات ومناطق الجمهورية، ولكن كميات هذه الأمطار هي ما بين الخفيفة إلى المتوسطة نسبيا، وتكون على فترات متقطعة ومناطق متفرقة أيضا ولكن ليست منتظمة أو ثابته، ربما تكون على البعض المناطق وبعض المناطق الأخرى ليس لها وجود أو تأثير.

وعن حالة الرياح، وهي الظاهرة الجوية المؤثرة في أجواء الربيع منذ بدايته، باعتبارها تارة محملة بالرمال وتارة أخرى بالأتربة، أكدت هيئة الأرصاد، إن سرعات الرياح على البلاد خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة، ولكنها مجرد رياح ملطفة للأجواء الربيعية خلال هذه الفترة، ولكن يكون لها أي تأثير أو يصاحبها أي نشاط أتربة أو عواصف رملية، ولكنها فقط تكسر حاجز ارتفاع درجات الحرارة لتعود الأجواء ربيعية لطيفة خلال هذه الفترة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة والتي تشهد انخفاض بمعدل نحو 4 درجات مئوية، متوقع أن تكون على مناطق البلاد المختلفة.



طقس اليوم الأحد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومتوقع أيضًا أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على كافة الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من 1،5 متر إلى 2،25، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 10.



منخفض جوي حتى نهاية الأسبوع الجاري

وفي هذا السياق، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد سيبدأ في التعمق بداية من اليون الأحد، وسيكون هناك مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة، ومن المتوقع استمرار هذه الانخفاضات حتى نهاية هذا الأسبوع، موضحة أنه هناك زيادة لفرص سقوط الأمطار في بعض الأيام، خاصةً يومي الاثنين والثلاثاء على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، وتكون درجات الحرارة على القاهرة اول أيام العيد نحو 25 للعظمى و15 للصغرى.

وأوضحت الدكتورة منار، أن الأمطار ستكون رعدية أحيانًا، لافتة إلى أن هذه الأجواء مستمرة حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما يوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه متوقع بداية من غدًا الاثنين، بداية انكسار الحرارة نهارًا وليلًا، وأن كانت حول المعدل على معظم الأنحاء وانخفاض آخر في درجات الحرارة وعودة البرودة ليلًا، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ من فجر الاثنين من الساحل الشمالي الغربي «السلوم ومطروح»، ومع الوقت تتجه للداخل وتتركز على شمال الدلتا، وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة آخر اليوم ثم تتجه إلى مدن القناة وسيناء، وتستمر الثلاثاء على شمال الدلتا وسيناء وتبقي الأربعاء على مناطق شمال سيناء فقط.