غرفة شركات السياحة تدعو لانتخاب مجلس إدارتها في 22 مايو

أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذي يتضمن إجراء انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2024/5/22، بأحد فنادق القاهرة.

ويبدأ التسجيل بالجمعية العمومية اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد إنقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عشرة أعضاء من الجمعية العمومية على الأقل، وتبدأ الإنتخابات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية في ذات اليوم في تمام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

وقالت الغرفة: "يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد لمدة سبعة أيام اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2024/4/15 وحتى نهاية عمل يوم الأحد 2024/4/21 ويقدم طلب الترشيح كتابة إلى رئيس لجنة تلقى وفحص الطلبات لدى الغرفة على النموذج المعد لذلك بالغرفة مرفقا به المستندات المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون رقم 27 لسنة 2023 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه".

وكان أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2024، والخاص بتحديد أعداد وفئات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، ومندوبي الغرف لدى الاتحاد، وذلك تمهيدا لانتخابات الغرف السياحية المزمع عقدها 22 مايو المقبل.

ونص القرار في مادته الأولى على: أن تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية من: 32 عضوا من غرفة الشركات السياحية، و50 عضوا لغرفة المنشآت الفندقية، و19 عضوا لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، و14 عضوا لغرفة الغوص والأنشطة البحرية، و10 أعضاء لغرفة السلع والعاديات السياحية.

وفي المادة الثانية: تجرى انتخابات مندوبي الغرف لدى الاتحاد العام في نفس توقيت انتخابات الغرف السياحية، ويشترط توافر نفس شروط الترشح للغرف في الأعضاء المرشحين لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد، كما تتبع في انتخابات المندوبين نفس الإجراءات المتبعة في انتخابات الغرف السياحية وفقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، على أن تتم انتخابات مندوبي الغرف في استمارة منفصلة.