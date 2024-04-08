محاضرة "أونلاين" وشرح تفصيلي حول ظاهرة كسوف الشمس بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، تنظيم محاضرة "أونلاين" وبث مباشر وشرح تفصيلي حول ظاهرة كسوف الشمس والحقائق العلمية لحدوثه، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت اشراف الدكتور ياسر محمد عبده مدرس الطاقة العالية - بقسم الفيزياء - بكلية العلوم و مشرف نادى العلوم بالجامعة.

يحاضر بالندوة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي رئيس معمل أبحاث الشمس قسم أبحاث الشمس والفضاء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور محمد ثروت صلاح هيكل الأستاذ متفرغ بقسم الجيولوحيا كلية العلوم جامعة طنطا ورئيس الجمعية العربية للنيازك وعلوم الفضاء.

تعقد الندوة أونلاين اليوم الاثنين في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر.