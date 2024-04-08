رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء نص البرقية كالتالي:

“فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات التهاني القلبية على أداء فخامتكم اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، تستكملون بها رؤاكم الحكيمة في بناء الجمهورية الجديدة التي نفخر جميعا بإنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت بفضل توجيهاتكم، وانتهز هذه المناسبة ، لأتقدم إلى فخامتكم بأطيب الأمنيات والتهانى بقرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه الأيام المباركة على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية وأمتنا الإسلامية بالأمن والأمان، حفظكم الله، وحفظ الله مصر بكم، وبارك جهودكم وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم، وكل عام وفخامتكم بخير”.