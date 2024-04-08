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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة: “يُسعدني أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يُسدد خطاكم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر، وأن يُعيد هذه المناسبات الدينية المباركة على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. وكل عام وسيادتكم بخير،،”

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس السيسي عيد الفطر المبارك