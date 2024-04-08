رئيس مجلس النواب يهنئ السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة: “يُسعدني أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يُسدد خطاكم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر، وأن يُعيد هذه المناسبات الدينية المباركة على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. وكل عام وسيادتكم بخير،،”