بالصور.. أزهر الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف علي الأنشطة العلمية للرواق الأزهري شهد فضيلة الشيخ محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالفيوم والدكتور أيمن محمد رجب مدير إدارة الرواق الأزهري بالفيوم حفل تكريم الطلاب الخاتمين للقرآن الكريم والطلاب المتميزين والدارسين من الكبار الحافظين للقرآن الكريم والعلوم الشرعية.

أوضح الدكتور أيمن محمد رجب أن التكريم يأتي بغرض تشجيع الطلاب ودعمهم لمواصلة التعلم والتدبر وتحصيل العلوم الشرعية وعلوم القرآن، وأشار إلى أن إدارة الرواق الأزهري تقدم جهود كبيرة في هذا الشأن وقدم الشكر لفضيلة الإمام أحمد الطيب علي دعمه لكل أبناء الأزهر الشريف.

وأضاف أن الأزهر الشريف يحمل رسالة إنسانية نبيلة ويسعي لنشر العلوم والثقافة والتنوير للعالم أجمع حيث يلتحق به طلاب من مختلف الدول حول العالم لطلب العلم.

يذكر أن الحفل جاء بحضور ادكتور محمد سرحان عميد المعهد الثقافي الإسلامي بالفيوم وعدد من أساتذة جامعة الأزهر والعاملين بالرواق الأزهري.

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