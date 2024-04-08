ads
الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.3% خلال مارس 2024

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدل التضحم الشهــرى لشهــر مارس 2024 مقارنة بشهـر فبراير 2024، سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.4%).
و سجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (2.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.2%).
 واوضح الجهاز انه سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً 
قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).
بينما سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%).

الاحصاء معدل التضحم الشهــرى مارس 2024