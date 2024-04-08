الإحصاء: ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.3% خلال مارس 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدل التضحم الشهــرى لشهــر مارس 2024 مقارنة بشهـر فبراير 2024، سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.4%).

و سجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (2.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.2%).

واوضح الجهاز انه سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً

قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).

بينما سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%).