القهوجي المتهم بقتل ابنه في أوسيم يمثل الجريمة أمام النيابة

اصطحبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، المتهم بقتل ابنه خلال وصلة تعذيب بنطاق مركز شرطة أوسيم، لتمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث مثل المتهم الجريمة أمام فريق النيابة العامة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى حول وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بعد تعرضه لآثار تعذيب.



تم عمل تحريات شاملة حول الحادثة، كشفت أن والد الطفل، وهو قهوجي في المنطقة، هو الجاني، تم ضبط القهوجي واقتياده إلى ديوان المركز، حيث اعترف بجريمته.

بحسب التحقيقات، فإن القهوجي اعترف بأنه ارتكب الجريمة بهدف تأديب ابنه، لكن الواقعة انتهت بمصرع الطفل بشكل مأساوي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.