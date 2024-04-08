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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تنشر قناصتها فوق أسطح المنازل في مخيم بلاطة شرق نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم بلاطة بعدد من الآليات العسكرية والجرافات، ونشر الاحتلال فرق قناصة فوق أسطح المنازل في مخيم بلاطة شرق نابلس، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي.

 واستهدفت المقاومة الفلسطينية جرافة الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وتخوض المقاومة معارك عنيفة ضد الاحتلال داخل المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، محيط حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة أودلا جنوب مدينة نابلس.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي، مدينة دورا جنوب الخليل بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت جنود الاحتلال في شوارع المدينة.

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