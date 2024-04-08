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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. الأهلي يتحدى طموح إنبي في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي في العاشرة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي في الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز. 

ويبحث الأهلي عن الثلاث نقاط للاقتراب من صدارة الدوري خاصة ان الفريق يمتلك عدد من المباريات المؤجلة. 

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة بينما يمتلك إنبي 27 نقطة في المركز الثالث ويسعى للفوز واستعادة قمة الدوري مؤقتا. 

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة إنبي استبعاد على معلول بسبب معاناته من إجهاد عضلي وبيرسي تاو للراحة بسبب ضغط المباريات.

وخرج من القائمة، محمد الشناوي وحسين الشحات وأليو ديانج وكريم نيدفيد وإمام عاشور للإصابة، وخالد عبد الفتاح وكريستو ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

وشهدت القائمة، عودة وسام أبو علي بعد غياب بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، وكريم فؤاد الذي خرج من قائمة الفريق أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

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