الجيش الأمريكي يدمر صواريخ حوثية فوق البحر الأحمر

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم الأحد على نجاح عملية تدمير منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة في منطقة تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن.

وأفادت القيادة في بيان صادر عنها ونقلته قناة الحرة الأمريكية أن القوات الأمريكية تمكنت أيضًا من إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، وتعقبت ودمرت صاروخًا مضادًا للسفن بواسطة سفينة تابعة للتحالف.

وأكدت "سنتكوم" أن هذه الأهداف تشكل تهديدًا مباشرًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مشيرة إلى أنها مستمرة في جهودها لحماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن في المياه الدولية.