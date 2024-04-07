مصرع طفل سقط من أعلى درج السلم بالوراق

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى درج السلم خلال هروبه من تعدي والده عليه لخروجه المتكرر من المنزل بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع طفل 10 سنوات بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى السلم خلال محاولة هروبه من تعدي والده لخروج الطفل واللهو خارج المنزل ليلا وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.