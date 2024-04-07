ads
الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع طفل سقط من أعلى درج السلم بالوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى درج السلم خلال هروبه من تعدي والده عليه لخروجه المتكرر من المنزل بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع طفل 10 سنوات بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى السلم خلال محاولة هروبه من تعدي والده لخروج الطفل واللهو خارج المنزل ليلا وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإجراءات القانونية إشارة من غرفة عمليات النجدة أجهزة الأمن اتخاذ كافه الاجراءات بمنطقة الوراق بمديرية أمن الجيزة طفل سقط من أعلى طفل مصرعه شمال محافظة الجيزة شرطة الوراق محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة مصرع طفل منطقة الوراق