موعد السحور وأذان الفجر 29 رمضان

يوافق يوم 29 رمضان غدا الاثنين 8 أبريل، ويحين موعد السحور في تمام الساعة الـ 1:46 صباحا، وموعد الإمساك في تمام الساعة الـ 3:46 صباحا.

فيما يحين موعد الفجر في تمام الساعة 4:06 صباحا، وموعد الشروق في تمام الساعة 5:36 صباحا، أما موعد آذان الظهر يوم 29 رمضان 2024 في تمام الساعة 11:57 صباحا.

و موعد آذان العصر يوم 29 رمضان 2024 في تمام الساعة 3:30 مساء، وموعد أذان المغرب يوم 29 رمضان 2024 في تمام الساعة 6:18،و موعد آذان العشاء يوم 29 رمضان 2024 في تمام الساعة 7:38.

شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ). ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

دعاء عند السحور



التسمية عند بدء السحور بقول: "بسم الله"، وحمد الله بعد الفراغ من السحور بقول: "الحمدُ للهِ الّذي أطعمَنِي هذا الطعامَ، ورزَقَنِيهِ من غيرِ حولٍ مِنِّي ولا قُوَّةٍ"،وإن كان السحور آخر الليل فإنّ ذلك الوقت وقت استجابة الدعاء، فيجدر بالمسلم التقرّب من ربّه بمختلف الأدعية، وسؤال الحاجات منه، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: “يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَسْتَغْفِرُنِي فأغْفِرَ له” .