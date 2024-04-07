إطلاق مشروع رسم الخرائط الدقيقة لشبكات المرافق بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى عن اطلاق مشروع رسم الخرائط الدقيقة لشبكات المرافق بجامعة جنوب الوادى وذلك فى اطار مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعة جاء ذلك بحضور الدكتور فرج خضارى عميد كلية الهندسة والباحث الرئيسى للمشروع والدكتور محمد مهدى مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة ولفيف من القيادات الادارية بالجامعة وفريق عمل المشروع .

وأكد رئيس الجامعة أن المشروع يهدف رسم الخرائط لشبكات المرافق القائمة بالجامعة لتوفير مرجع دقيق محدث للبنية التحتية وتحسين ادارتها واستخدامها بشكل اكثر فعالية واستدامة وتشمل البنية التحتية الكهربائية وانظمة التبريد والتدفئة والمياه والصرف الصحى وغيرها من الأنظمة والخدمات الاساسية التى تضمن سلامة المجتمع الجامعى.

وأشار إلى أن هذه العملية تساهم فى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية للجامعة وتستخدم كأداة استرتيجية لتحسين التخطيط والتنسيق بين الاقسام المختلفة فى الجامعة وتوفر بيئة مثالية للعمل الاكاديمى والادارى فى الجامعة وأكد رئيس الجامعة على ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الأقسام والفرق داخل الجامعة بالإضافة الى الاعتماد على التقنيات الحديثة والمتقدمة فى مجال رسم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية .