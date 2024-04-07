تفاصيل عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في قلقيلية (فيديو)

كشفت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، تفاصيل عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في قلقيلية، قائلة: إن منفذ هذه العملية أطلق النار على الحافلة والمركبة التي كانت تستقل المستوطنين، ما أسفر عن إصابتين في مكان الحادث.

وأضافت السلامين، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش الإسرائيلي تحدث عن منفذ هذه العملية بأنه لاذ بالفرار، ولا زالت عملية الاستنفار الكبيرة جدًا بين منطقة عزون وقرية النبي إلياس، حيث يجرى التفتيش عن منفذ العملية.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أنه تجدد إطلاق النار في المنطقة، وأيضًا استنفار كبير لجيش الاحتلال، حيث تجري مطاردة المنفذ بالطائرات المسيرة لمعرفته، والقبض عليه، وهناك تطورات ميدانية بمدينة رام الله، حيث اقتحمت قوات الاحتلال حي الإرسال وحي المصايف.