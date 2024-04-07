بالأسماء| إعلان حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات القومية.. فرحات للأهرام وعفيفي للأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية، بعد اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبد العزيز وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

كان عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة قد أعلن عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية. وأن التغيرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة وتوجه الشوربجي بخالص التهنئة للجميع، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مؤكدا دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

وكانت التغيرات كالآتي:

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