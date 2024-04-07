سلامة الغذاء: تنفيذ 23 قرار نيابة وإعدام منتجات غذائية فاسدة الأسبوع الماضي





أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه في إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

وتم تنفيذ 23 قرار نيابة، وإعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، و أسفرت تلك الحملات عن تحرير 79 محضرا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية المتنوعة (عصائر، لحوم، دواجن، رنجة) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (عزبة البرج، فاراسكور، الروضة، ميت أبو غالب، دمياط، كفر سعد).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد 28 منشأة غذائية بمركز الفيوم، مركز سنورس ومركز طامية، بعضها بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وقد أسفرت الحملات عن إعدام 162 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، تحرير 17 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، 1 محضر ضبط منتجات غذائية يشتبه في مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 13 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 50 منشأة غذائية، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح، أبو حماد، مشتول السوق، وغيرها من المراكز).

كما تم إعادة المرور على 25 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 10 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 66 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، ميت غمر، سندوب).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 122 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (بسكويت، شيكولاتة، لحوم، عصائر، جبن، زيوت، سناكس) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة، تحرير 2 محضر عدم وجود شهادات صحية، 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، 1 محضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات على مراكز (دمنهور، كفر الدوار، إيتاى البارود، أبوحمص)، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (زيوت، مربى، عجوة).

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 4 حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 12 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 1 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 9 حملات تفتيشية على عدد 15 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (مركز أخميم، مدينة ناصر، حي شرق، حي غرب سوهاج)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 2 محضر

إعدام لتلك المنتجات، وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 17 حملة تفتيشية على 17 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر الإعدام لجميع تلك المنتجات، وتم الإعدام في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر بشن حملات تفتيشية على 120 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط 890 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة المنيا بشن 10 حملات تفتيشية على عدد 30 منشأة غذائية، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 2 حملة تفتيشية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وتم المرور على 13 منشأة غذائية في إطار الرقابة على ياميش رمضان والمنتجات الغذائية الأخرى، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.