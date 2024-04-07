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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

سوريا: استهداف حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور بصاروخ إيراني

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استهداف فصائل موالية لإيران لحقل كونيكو للغاز بريف دير الزور السوري بصاروخ.
 

وأشار المرصد إلى أن القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي تعرضت لقصف صاروخي بعد منتصف ليل السبت – الأحد.


وجاء القصف من قبل المجموعات المدعومة من قبل إيران، حيث تم استهداف محيط القاعدة بصاروخ واحد على الأقل، مما أدى إلى سماع دوي انفجار في المنطقة، وانتشار القوات الأمريكية داخل القاعدة.
 

كانت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية تعرضت في 19 أكتوبر 2023 الماضي، لـ 124 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.


كما سمعت أصوات رشاشات وانفجارات متتالية في محيط العاصمة السورية دمشق، يوم السبت.
 

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن دوي الانفجارات في دمشق ناتج عن إطلاق الدفاعات الجوية السورية.


وأوضح المرصد أنه تم إطلاق المضادات الجوية تجاه هدفين مشبوهين في ريف دمشق.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف القواعد الأمريكية في سوريا أو سماع أصوات انفجارات في دمشق.
وتُثير هذه الأحداث توترات في المنطقة، وتُشير إلى استمرار الصراع في سوريا.

سوريا استهداف حقل كونيكو الغاز ريف دير الزور صاروخ إيراني