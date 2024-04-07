إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

أُصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، خلال اقتحامها لعدة أحياء في مدينة رام الله، وسط اندلعت مواجهات. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد "وفا" بأن الشاب بشار وهبة تعرض لإصابة بالرصاص في الرأس جراء إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال أثناء تواجده على سطح منزله في حي عين مصباح برام الله، وأوضحت مصادر طبية أن حالة الشاب وصفت بأنها "حرجة".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة أحياء من مدينة رام الله، صباح اليوم، بمشاركة أكثر من 15 آلية ودبابة عسكرية، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش في عدد من المنازل، وسط حدوث مواجهات مع مجموعات من الشبان.