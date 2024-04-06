الصحة العالمية: مستشفى الشفاء تحولت إلى هيكل فارغ

نددت منظمة الصحة العالمية بالدمار الهائل الذي لحق بمستشفى الشفاء في غزة من جراء الحصار الإسرائيلي الأخير، وقد أصبح "هيكلا فارغا" إلا من الجثث.

وانسحبت قوات الاحتلال بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجر الاثنين الماضي، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه لنحو أسبوعين.

وتمكنت بعثة تابعة لمنظمة الصحة العالمية من دخول المستشفى، أمس الجمعة، بعد مجموعة محاولات باءت بالفشل منذ مارس الماضي، وفق الهيئة التابعة للأمم المتحدة والتي نددت بالدمار الهائل فيه.