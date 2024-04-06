الجيل: كلمة السيسي بحفل الأسرة المصرية تؤكد دعمه للحوار الوطني

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية مشيرا إلى أنها تؤكد على حالة الانفتاح السياسي غير المسبوقة في مصر، والتي تشهد دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "هجرس" في تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم قوي للحوار الوطني ومواصلته ومناقشاته المستمرة التي أدت إلى حالة من التطور في الفكر وقبول الآخر والبحث عن حلول المشاكل والتحديات على كافة المستويات.



وأكد أن حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها مصر غير مسبوقة، حيث تتجلى في دعم الحوار الوطني وتوصياته والذي حظى بدعم وتأييد رئاسي كبير، داعيا القوى السياسية إلى مواصلة الجلوس على طاولة الحوار وتقديم مقترحاتها حول مختلف القضايا والإشكاليات.



وأشار "هجرس" إلى حرص الرئيس السيسي الدائم على الصراحة والشفافية مع الشعب المصري، موضحا أن هذه الشفافية تعمل على ضمان استمرار الثقة بين الشعب والرئيس، وتعمل على ترسيخ أواصر الثقة بين الشعب المصري، ومؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

كما ثمن حديث الرئيس السيسي الجاد والحاسم عن دعم التعليم والمنظومة الصحية واستكمال مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن توجيه الرئيس الشكر للشعب المصري على تحلية بالإرادة الحية على تجاوز الأزمات والتحديات.

وأوضح "هجرس" أن كلمة الرئيس السيسي شهدت تأكيد هاما على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بدعم الأشقاء في غزة، والحيلولة ضد أي محاولات لتصفية القضية، عاكسا دور مصر التاريخي في الدفاع عنها.