أحمد نعينع: الخزعبلات والسلوكيات الخاطئة في الموالد لا تحسب على الصوفية

قال الدكتور أحمد نعينع قارئ القرآن الكريم، إن حِكاية الرؤيا، لابد أن تكون لحبيب وليس لمنكر، من أجل تفسيرها التفسير الصحيح وليس تضليلها، ولابد من التصدق عليها، موضحا:" إذا حُكيت الرؤية تتحقق ويجب أن تُقال لحبيب حتى تفسر بالشكل الصحيح، ومن المهم أن يتم التصدق عليها بأي شيء".

وأضاف نعينع خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، :" رأيت رؤية قبل سفري لأمريكا بسقوط حقيبتي فى المحيط الأطلنطي، وفسرها لي الشيخ زين السماك بأنها انطلاقة كبيرة لي في قراءة القرآن الكريم، وقد كان".

وأكمل الدكتور أحمد نعينع، أن الكرامات لا تخالف الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنها منحة من الله في الأساس.

وأوضح أن كرامات الشيخ زين السماك تحققت بين مسئول سوداني هارب لمصر والرئيس الأسبق محمد نجيب في الإسكندرية.

واختتم:" الخزعبلات والسلوكيات الخاطئة في الموالد لا تحسب على الصوفية من قريب أو من بعيد".

