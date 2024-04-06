وداعا الفقيه الدستوري أحمد فتحي سرور.. شاهد

شيع المئات ظهر اليوم السبت، جنازة الدكتور والفقيه الدستوري أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق لمدة 21 سنة في عهد مبارك.

وأدى العشرات صلاتى الظهر والجنازة على الفقيه الدستوري أحمد فتحي سرور من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وتم تشييع الجثمان للمثوى الأخير بمقابر العائلة بمصر الجديدة.

وحرص عدد من المسؤولين ورجال الدولة على تشييع جنازة أحمد فتحي سرور من بينهم «زكريا عزمي وجمال مبارك والدكتور علي عبد العال والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعدد من الوزراء السابقين».

وكان طارق فتحي سرور اعلن وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور أمس وكتب عبر صفحته الرسمية: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. اليوم ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان استرد الله وديعته».

وأضاف «رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا، رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء ».





وتابع، «وداعاً ابي الاب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي.. اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.. اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً لين القلب متسامح.. اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد».









