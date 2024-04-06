جوميز يستقر على مهاجم الزمالك في موقعة الإياب أمام فيوتشر بالكونفدرالية

استقر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، على الدفع بسيف الجزيري في مركز المهاجم، أمام فيوتشر غدا الأحد ضمن مباراة إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان جوميز قد دفع بناصر منسي أساسيا في مباراة الذهاب، الإ أن سيف الجزيري يمتلك خبرات كبيرة في اللعب بالمباريات الأفريقية سواء مع الزمالك أو المنتخب التونسي.

وكان فريق الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب على حساب فريق فيوتشر بنتيجة 2-1 بملعب السلام بحضور جماهيري .

ويحتاج الزمالك في مباراة الإياب غدا أمام فيوتشر للتعادل على أقل تقدير سواء تعادل سلبي أو إيجابي للتأهل رسميا لنصف نهائي البطولة .