محافظ كفر الشيخ يتابع موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

تفقد، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال تطوير كوورنيش ميت يزيد، فضلًا عن متابعة مشروعات الرصف، بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ لمتابعة مستوى المرافق والخدمات وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2023م، ميدانيًا.

وشدد علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة لها، وذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس الخضراوى خضر، رئيس حى شرق كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024/2023م، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتًا انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين. ‬

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الإلتزام بمواعيد العمل وتحقيق الإنضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات ( الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي )، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال.

أوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء محافظة كفرالشيخ.