5 نصائح مهمة من ناسا لالتقاط أفضل صور لكسوف الشمس

كشفت وكالة ناسا لعلوم الفضاء عن نصائح مهمة للذين يرغبون في توثيق كسوف الشمس الجزئي والكلي يوم الاثنين 8 أبريل الحالي، لأنها تؤمن أنها فرصة مثالية لالتقاط صور لاتُنسى، ولكن بحذر دون الاصابة بأي ضرر.

لذا تقدم نصائح في حالة الإصرار على تصوير الكسوف، وهى:

1. السلامة أولاً

إن النظر مباشرة إلى الشمس يشكل خطراً على العينين وعلى الكاميرا أيضًا، يجب استخدام مرشح شمسي خاص لحماية الكاميرا ونظارات الرؤية الشمسية لحماية العينين.

2. الكاميرا المناسبة

إن المصور أهم من الكاميرا، فيمكن استخدم حامل ثلاثي القوائم لتحقيق الاستقرار ومؤقت تأخير تحرير الغالق لتجنب الصور الباهتة، كما يراعى التركيز على التجربة الإنسانية في مشاهدة الكسوف.

3. التوثيق الشامل للحظة

ينبغي النظر في كافة الاتجاهات للمساعدة في التقاط الإضاءة والظلال الغريبة أثناء الكسوف، ويجب مراعاة التقاط صور ذات زاوية واسعة لتوثيق تجربة الكسوف.

4. التجربة والممارسة المسبقة

قبل يوم الكسوف بيوم يجب الاستعداد بالتعرف على إمكانيات الكاميرا التي سيتم استخدامها في التصوير، ويمكن القيام بتجربة الإمكانيات القابلة للتعديل واختبار التركيز اليدوي للحصول على لقطات واضحة.

5. مشاركة اللقطات

يمكن مشاركة تجربة التقاط صور الكسوف مع الأصدقاء والعائلة، كما يمكن أيضًا وضع علامة على @NASA لربط الصور على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتها مع ناسا.