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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

روسيا: استهداف 5 قوارب أوكرانية حاولت عبور نهر دنيبرو

القوات الروسية
القوات الروسية
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استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير لها، أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم السبت، أن قواتها قتلت 30 عسكريًا أوكرانيًا باستهداف 5 قوارب أوكرانية أثناء محاولتها الاقتراب من الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبرو": "في اتجاه خيرسون، واصلت وحدات من مجموعة قوات دنيبرو الدفاع عن الضفة اليسرى لنهر الدنيبرو، وشنّت ضربات نارية على أهداف الجيش الأوكراني ومعداته على الضفة اليمنى، ودمرت طائرات دون طيار ".

وأضاف: "في الليل، رُصدت حركة الزوارق على طول نهر دنيبرو، وأصيبت 5 زوارق معادية بالمدفعية وهاجمت الطائرات دون طيار مواقع الإنزال عند محاولتها الاقتراب من الضفة اليسرى".

وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 30 عسكريًا ومركبتين ومدافع من طراز "بالدين و"دي-20" و"دي-30" و"إم777".

نهر دنيبرو القوات الروسية