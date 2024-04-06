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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط تشكيل عصابى بتهمة سرقة دراجات نارية بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالبحيرة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (5 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالبحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وإعترفوا بإرتكابهم عدد (9 وقائع) وأرشدوا عن  (الدراجات النارية المستولى عليها - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالبحيرة لدراجات النارية سرقة تشكيل عصابى