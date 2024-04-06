ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة مخزني مستلزمات طبية ومزاولة مهنة دون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة مخزنين مستلزمات طبية ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

ياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بإدارة مخزنين ومزاولة مهنة "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل وحيازتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعثر بداخل المخزنين على (كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتنوعة).. وإعترفا بإدارتهما المخزنين "بـدون تـرخيص" وحيازتهما للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.