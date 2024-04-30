وزير خارجية الأردن لنظيره الأمريكي: يجب منع أي هجوم إسرائيلي على رفح

شدد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، على ضرورة منع أي هجوم إسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال استقبال "الصفدي" اليوم الثلاثاء، لـ أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في العاصمة الأردنية عمان، وذلك استكمالًا للمباحثات التي أجرياها خلال الاجتماع العربي الوزاري التشاوري السداسي مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في الرياض.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مباحثات "الصفدي" و"بلينكن" تأتي أيضًا وفي سياق الجهد العربي الإسلامي المستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وبحث الوزيران، الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، والتدهور الخطير والتصعيد في الضفة الغربية، كما بحثا ضرورة البدء بتنفيذ خطة شاملة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في إطار حل الدولتين.