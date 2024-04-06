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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

شيخ الأزهر: العالم المعاصر فقد القيادة الرشيدة.. لا عقل لا حكمة ولا قانون دولي

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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هنأ فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بالاحتفال بليلة القدر.

وقال فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي، أن الأحداث القاسية التي نشهدها ونعيشها اليوم تثبت أنه تم هدم كل القيم بالكتب المنزلة، واليوم العالم المعاصر فقد القيادة الرشيدة فهو بلا عقل ولا حكمة ولا قانون دولي.

وأضاف أنه سرعان ما تحول هذا الوضع البائس إلى صراع مسلح أبطال هذه الصورة قادة سياسيون وعسكريون يقودون فيها جيشًا مدججًا بأحدث ما تصنعه مصانع أوروبا وأمريكا ويواجهون به شعبًا أعزل.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - الرئيس عبدالفتاح السيسي