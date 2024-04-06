السيسي يشهد فقرة من الابتهالات والمدائح النبوية خلال احتفالية ليلة القدر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرة من الابتهالات والمدائح النبوية بصوت المنشد أحمد العمري، خلال احتفالية ليلة القدر بمركز المنارة.

وبدأت قبل قليل، فعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف احتفالًا بليلة القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ أيمن عقل.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددٌ من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.