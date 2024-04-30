وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيريه الفلسطيني والجزائري آخر تطورات الأوضاع في غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني موقف بلاده الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وبمقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية القطري مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى؛ لبحث علاقات التعاون بين البلدين.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - آخر تطورات الأوضاع بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية، لا سيما تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لوقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع دون عوائق.

وفي السياق، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية أحمد عطاف، آخر تطورات الأوضاع بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عُقد، اليوم، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان المنعقدة بالدوحة - علاقات التعاون بين البلدين، بجانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.