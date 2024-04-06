فلسطين.. الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان أثناء خروجهم من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددًا من الشبان الفلسطينيين أثناء خروجهم من المسجد الأقصى المبارك، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الغاز المسيل للدموع تجاه المصلين عقب صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك.

ومنذ صباح اليوم، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، كما نفذ ضربات مدفعية استهدفت شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وبيت حانون شمال القطاع، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين بشكل مكثف في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي نيران بشكل مكثف سمع دويه خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية.