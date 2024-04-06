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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مسؤول أمريكي: واشنطن في حالة تأهب تحسبًا لرد إيراني على غارة إسرائيلية في دمشق

الهجوم على سفارة
الهجوم على سفارة إيران بسوريا
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن واشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبًا لرد إيراني على غارة إسرائيلية في دمشق.

كما أضاف، أن واشنطن وإسرائيل لم يعرفا بعد متى أو كيف تخطط إيران للرد، وأن الرد الإيراني على قصف قنصليتها بسوريا حتمي.

وتوعدت إيران بمعاقبة إسرائيلي بعد الهجوم على سفارتها في سوريا بغارة جوية،  وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن إسرائيلي في مرمى إيران، جاء ذلك حسبما ذكرت "العربية" الإخبارية.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل سوف تلحق الضرر بكل من يلحق بإسرائيل الأذى أو يخطط لإيذائنا.

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