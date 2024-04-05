بمشاركة رونالدو وطارق حامد.. النصر يحقق فوزًا صعبًا على ضمك

حقق فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فوزًا صعبًا على مضيفه ضمك، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

شارك طارق حامد أساسيًَا في تشكيل ضمك وخاض المباراة كاملة، بينما جلس رونالدو على مقاعد بدلاء النصر ولعب بديلًا منذ الدقيقة 66، من اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما فشلت محاولات اللاعبين في هز الشباك، لتستمر النتيجة حتى الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

وفي الوقت القاتل، خطف النصر نقاط المباراة الثلاثة، عن طريق المدافع الإسباني إيمريك لابورت في الدقيقة 90+1 من صناعة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد ضمك عند 35 نقطة، يحتل بها المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما النصر رفع رصيده إلى 65 نقطة في وصافة الترتيب.