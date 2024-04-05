الفحوصات تؤكد إصابة محمد صبحي بمزق في العضلة الضامة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد صبحي حارس المرمى، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات والأشعة أثبتت إصابة محمد صبحي بمزق في العضلة الضامة.

وأشار إلى أنه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للحارس، يقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.