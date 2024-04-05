انطلاق فعاليات مبادرة "كلنا معاك" للاحتفال بيوم اليتيم بمراكز شباب القليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، احتفال مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة بيوم اليتيم، وانطلاق مبادرة "كلنا معاك"، للاحتفال بيوم اليتيم بمراكز شباب القليوبية والتي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وندوة دينية لفضيلة الشيخ عبدالله الشرابي أحد مشايخ الأوقاف حول اهتمام الإسلام برعاية الطفل اليتيم.

وتنوعت فقرات الحفل لتشمل الإنشاد الديني الذي قدمه أعضاء مركز شباب 15 مايو، وفقرة التنورة، فقرة الساحر، فقرة العرائس، فقرة الفنون الشعبية، فقرة استعراضية لذوي القدرات والهمم، وعروض رياضية، كاراتيه، كونغفو، ألعاب ترويجية ومهرجان الألوان.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن بالغ سعادته بالأجواء المفرحة والمبهجة ضمن فعاليات مبادرة "كلنا واحد".

وأوضح الصبروط أن فكرة الاحتفال بيوم اليتيم داخل مراكز الشباب تأتي استمرارا للدور المجتمعي الذى تقوم به مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب ليست مراكز رياضية فقط بل يمتد دورها لتصبح مراكز تنويرية وتنموية في كافة المجالات بالإضافة لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

واختتم اللقاء بمهرجان الألوان وسط أجواء من السعادة والفرحة، كما جرى توزيع هدايا وجوائز على المشاركين.

جدير بالذكر أن تلك الفعاليات تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.