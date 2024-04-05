زلزال قوي يهز مناطق قرب نيويورك بينما تتواصل جهود الإنقاذ في تايوان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر مناطق قريبة من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الروسية، ولم ترد حتى الآن تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وفي تايوان، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع إلى 12 قتيلًا، بينما يواصل رجال الإنقاذ جهودهم للبحث عن عشرات المفقودين وسط مخاطر الانهيارات الأرضية والانهيارات الصخرية.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.2 درجة، مقاطعة هوالين الشرقية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، مما تسبب في تقطع السبل بالمئات في حديقة وطنية بعد سقوط الصخور وقطع الطرق.

وتواجه فرق الإنقاذ تحديات كبيرة بسبب الهزات الارتدادية والأمطار الغزيرة التي تزيد من خطر حدوث انهيارات أرضية وصخرية.

وقد تم تأمين سلامة نحو 400 شخص كانوا عالقين في فندق بمتنزه تاروكو جورج الوطني، وتقوم طائرات الهليكوبتر بنقل المصابين وتوفير الإمدادات.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن 13 مفقودًا، من بينهم ثلاثة أجانب يحملون الجنسيتين الأسترالية والكندية.

وتتدفق المساعدات إلى المنطقة المنكوبة، وتعهدت شخصيات سياسية بارزة مثل الرئيسة تساي إنغ وين بالتبرع براتب شهر لجهود الإغاثة. كما أعلنت اليابان عن تقديم مساعدات بقيمة مليون دولار لدعم عمليات الإنقاذ.