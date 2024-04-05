بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بمشاجرة في البحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الجمعة، جراء وقوع مشاجرة بجوار مسجد قرية البسلقون التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بقرية البسلقون التابعة لمركز كفر الدوار وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص، وجاري معرفة أسباب المشاجرة.

والمصابين هم كل من:" م.ا، (46 عامًا)، ا.م، (24 عامًا)، ع.ا، (36 عامًا)، ع.م، (16 عامًا)، ع.هـ، (24 عامًا)، م.ع، (40 عامًا) "، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.