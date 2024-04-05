ضبط مركبات توك توك تسير عكس الاتجاه بحي العمرانية

شن حي العمرانية حملة مكبرة مركبات التوك توك بالتنسيق مع إدارة السرفيس التى تعيق حركة المواطنين وتسير عكس اتجاه الطريق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالشوارع منها الرئيسيه " شارع ترعه الزمر، شارع محمود سامى البارودي، شارع فاطمه رشدى، شارع استوديو الاهرام ".

وتمكنت الحملة من ضبط 16مركبات من توك توك تسير عكس الاتجاه وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.