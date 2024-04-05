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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

"التعمير والإسكان لكرة القدم" يحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية للبنوك.. صور

في دورتها الثالثة

فريق بنك التعمير
فريق بنك التعمير والإسكان لكرة القدم اثناء تسلم كأس الدورة
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اختتمت الدورة الرمضانية للبنوك في دورتها الثالثة بفوز بنك التعمير والإسكان بضربات الترجيح على بنك فاب مصر بنتيجة  ٣-٢ في المباراة النهائية، والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، ليتوج بذلك بطلاً ويحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية للقطاع المصرفي.

جاء ذلك بحضور حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ولفيف من رؤساء البنوك المشاركة، وفي أجواء رمضانية مميزة مفعمة بالحماس والروح الرياضية العالية.

وأعرب غانم، عن سعادته بهذا الفوز، كما توجه بجزيل الشكر لفريق بنك التعمير والإسكان وإدارته الفنية، لما قدموه من أداء قوي ومهارات عالية، وتحليهم بالروح الرياضية وإصرارهم على بذل قصارى جهودهم لإحراز لقب البطولة، والتي كانت من أهم عوامل نجاحهم في تلك البطولة، متمنيًا للجميع حظًا وفيرًا في البطولات القادمة.

جدير بالذكر أن خلال الفترة السابقة، حرص حسن غانم على توجيه المشرفين القائمين على الفريق الرياضي لكرة القدم بالبنك، بتوفير وتقديم كافه أوجه الدعم للفريق وإدارته الفنية، حتى يظهر بالشكل الفني الذي يليق ببنك التعمير والإسكان كأحد البنوك المصرفية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

بنك التعمير والإسكان الدورة الرمضانية للبنوك حسن غانم كرة القدم