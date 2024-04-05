أسامة رؤوف: سعيد بالوقوف أمام كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز في «سر إلهي»

أعرب الفنان أسامة رؤوف، عن سعادته بالمشاركة مع أبطال عمل «سر إلهي» بطولة النجمة روجينا، وإخراج رؤوف عبد العزيز، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم والقامات الفنية المتميزة، التي تمثل شيء من الفخر والسعادة.

وأضاف رؤوف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الوقوف أمام كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز، يوحي بشيء من السعادة، وأكثر ما يعجبه في المسلسل هو الوقوف مباشرة أمام الفنانة روجينا دائمًا على اعتباره مأمور السجن المحجوزة فيه.

وأشار رؤوف إلى أنه يقدم شخصية مأمور السجن خلال المسلسل، وفي الحقيقة أن هذه الشخصية كانت متعاطفة مع بطلة العمل، محاولا مساعدتها من تلك المحنة التي تمر بها، وأن مأمور السجن في بعض أحداث المسلسل مشفق على ما حدث لها ويقدم يد العون والدعم طول الوقت.

وفي إطار من الإثارة والتشويق تدور أحداث المسلسل حول «نصرة» التي تعاني الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام منهم.

العمل من بطولة الفنانين: روجينا، مي سليم، أحمد مجدي، محمد ثروت، رنا رئيس، مراد مكرم، نهى عابدين، محمود حجازي، محمود الحديني، دنيا سامي، أحمد سلامة، محسن منصور، أحمد بدير، رشا مهدي، ميمي جمال، مريم أشرف زكي، أسامة رؤوف، نورا مهدي، صلاح عبدالله، ياسر عزت، حمدي عباس، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه، وإخراج رؤوف عبد العزيز.