جائزة مصر للتميز الحكومي تختتم برنامج "الابتكار في تقديم الخدمات"

شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي؛ في فعاليات احتفالية ختام البرنامج التدريبي "كيفية بناء الجاهزية للابتكار الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية" في نسخته الأولى والذي اطلقته الجائزة بالتعاون مع شركة NI للاستشارات وهيكلة المشروعات.

حضر حفل الختام إيهاب مصطفي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة NI، المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، العميد/ خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، حنان نور الدين، نائب محافظ الوادي الجديد، م. مصطفي أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، د. محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان.

وخلال كلمته أكد السفير هشام بدر الأهمية التي توليها الوزارة تجاه اتباع نهج الابتكار والحلول والأفكار الإبداعية في تقديم الخدمات الحكومية وتحسين جودتها في ظل منظومة التحول الرقمي متسارعة النمو، من خلال الوصول إلى حلول وآليات حديثة وملائمة من أدوات الابتكار القادرة على النهوض بالدولة والمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم لمواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

وأوضح السفير هشام بدر حرص إدارة الجائزة على دعم جهود الدولة لنشر وتطوير ثقافة الابتكار وبما يتسق مع محور الابتكار أحد المحاور الرئيسية لمنظومة التميز الحكومي، بهدف تشجيع المؤسسات الحكومية على تبني نظام مؤسسي يتضمن منهجيات الابتكار في إدارتها وعملياتها وخدماتها، وتشجع الموظفين على الابتكار من خلال أفكارهم واقتراحاتهم وتحويلها إلى مبادرات تحسينية وريادية لتحقيق اعلى مستوى من الابتكار اللازم بهدف تحسين عمليات الخدمات الحكومية بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن من خلال تقديم تجربة تفوق توقعات المتعاملين وتقابل رضا المواطن المصري وكذلك تعزيز تنافسية الدولة المصرية.

من جانبه، أشار إيهاب مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة ان اي للاستشارات وهيكلة المشروعات، إلى أهمية التدريب لتطوير مهارات العاملين رأس المال البشرى في القطاع الحكومي، وذلك لمواكبة خطط الدولة في تحسين الخدمات الحكومية وتيسيرها، مؤكدا أن الاستثمار في تطوير القدرات وتنمية المهارات لرأس المال البشرى في الحكومة يعزز الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومضاعفة الإنتاجية.

وأضاف مصطفى أن برنامج الابتكار في الخدمات الحكومية يعد جزءًا لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية لتحسين الخدمات الحكومية ومضاعفه الإنتاجية، حيث يهدف إلى تحفيز الابتكار وتبني أفكار جديدة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين. حيث يسهم هذا البرنامج في تطوير ثقافة الابتكار داخل الإدارات الحكومية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل، مشيرا إلى تحقيق البرنامج لمعادلة أنه بتواجد موازنات محددة طبقا للتحديات الاقتصادية مع توافر الابتكار يكون الناتج مضاعفة وخدمات اكثر تطورا، وبالتالي، فإن تعزيز التدريب وبرامج الابتكار في الخدمات الحكومية يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتطوير الخدمات الحكومية بشكل مستدام، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن تنفيذ البرنامج التدريبي يأتي في إطار العمل على نشر التوعية وبناء القدرات لترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع وروح المبادرة داخل الجهات الحكومية الخدمية المختلفة من خلال اتباع طرق مبتكرة لحل المشكلات عبر تطبيق منهجية تصميم الأفكار، مؤكدة أن الاحتفالية ليست فقط لتكريم العناصر المتميزة من الجهات المشاركة ولكن لاستمرار التواصل مع المتدربين، موجهة الشكر لقيادات الجهات على سرعة اتخاذ القرارات لبحث سبل الدعم اللازمة لتنفيذ أفكار ومبادرات المتدربين بما يسهم في استدامة التميز للفرد والمؤسسة.

وأشاد الحضور من القيادات بجهود وزارة التخطيط في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ودورها كشريك داعم للجهات الحكومية في العديد من المبادرات، مع إلقاء الضوء على المشاركة الفعالة بجائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة على مدار الدورات السابقة والتي ساهمت في نشر ثقافة التميز وتحفيز روح التنافس الإيجابي انعكست على الارتقاء بمستويات الأداء على المستوى الفردي والمؤسسي، إضافة الى الإعراب عن تقديرهم لإطلاق فعاليات البرنامج التدريبي والجهود المبذولة لإتاحة الفرصة لاستكشاف الطاقات الكامنة للكوادر الحكومية وتشجيعهم على تقديم أفكار مبدعة ومبادرات تنموية تساهم في تطوير عملهم وتنمية مجتمعهم وتحسين الخدمة الحكومية، مؤكدين سعيهم إلى تحويل أفكارهم لخطط ومبادرات تنفيذية.

وخلال الاحتفالية، استعرضت د. منى العريشي، استشاري الابتكار والتفكير التصميمي منهجية البرنامج التدريبي ومراحله وانطباعات المشاركين ومواطن الاستفادة، إضافة إلى قيام عدد من ممثلي الجهات المشاركة المختلفة بعرض أبرز الأفكار المميزة والمبادرات كل في مجاله.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي تضمن 11 ورشة عمل بمشاركة 325 متدربا من مديري المكاتب وقيادات الصف الثاني ممثلي (مكاتب البريد، الصحة، التموين، التأهيل الاجتماعي، الشهر العقاري، المراكز التكنولوجية و الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك بإجمالي 4616 ساعة تدريب، وتم تكريم 35 متدرب ضمن قائمة الخمس الأوائل من كل جهة ممن اجتازوا الاختبار النهائي للبرنامج التدريبي.