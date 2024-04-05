مدفعية الاحتلال تستهدف محيط أبراج الأسرى شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصفًا مدفعيًا استهدف محيط أبراج الأسرى شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة جوية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفها العنيف في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى، كما تستمر الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفها على شواطئ القطاع من الشمال للجنوب.

ومساء أمس الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من المسجد الأقصى المبارك، وهما فارس أبو غنام أثناء تواجده عند منطقة باب الأسباط، وحسام إياد العباسي من داخل المسجد الأقصى.

كما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان، غرب بيت لحم، وتركزت في منطقة "المطينة"، عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.