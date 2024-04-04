محافظ القليوبية يشهد احتفالية "ليلة القدر" بمسجد ناصر بمدينة بنها

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد ناصر بمدينة بنها.

بدأ الحفل بتلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم ثم ألقى الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية كلمته تحدث فيها عن فضل ليلة القدر المباركة، فهي خير من ألف شهر، وهي ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

واختتم الاحتفال بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، المبتهل الشيخ محمد عبد القادر ابو سريع مبتهل بالإذاعة والتليفزيون، احتفالا بهذه المناسبة المباركة.

من جانبه قدم محافظ القليوبية، خالص تهانيه القلبية لأبناء القليوبية، بمناسبة ليلة القدر المباركة، مطالبًا الجميع بضرورة تضافر الجهود، خاصة ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

احتفالية ليلة القدر

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