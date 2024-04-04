المسجد النبوي يستقبل آلاف المعتكفين في العشر الأواخر من رمضان

فتحت أبواب المسجد النبوي أمام 4700 معتكف ومعتكفة، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ، حيث استقبل المسجد هؤلاء المصلين بعدما اكتملت السجلات الإلكترونية لتسجيل العدد المسموح بهم عبر تطبيق "زائرون"، كما تم توفير المساحات اللازمة داخل المسجد لخدمة المعتكفين وتقديم الراحة والمساعدة لهم خلال هذه الأيام المباركة.

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أنها قامت بتخصيص أماكن محددة داخل المسجد النبوي للمعتكفين، سواء كانوا رجالًا أو نساءًا، مع تحديد المداخل المخصصة لهم والسلالم الكهربائية المؤدية إلى المواقع المخصصة للاعتكاف.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أنه تم تخصيص السلم الكهربائي رقم 6 وسلم 10 للرجال للوصول إلى مواقع الاعتكاف، بينما جُهزت أبواب 25 و24 لاستقبال المعتكفات وتسهيل دخولهن للمساجد.

وذكرت "واس" أنه تم تجهيز مواقع الاعتكاف بجميع الخدمات اللازمة، بما في ذلك توفير الوجبات والضيافة للمعتكفين، إضافةً إلى توفير دواليب لحفظ الأمتعة ومناطق لشحن الأجهزة الإلكترونية، كما قدمت الهيئة خدمات طبية متخصصة من خلال تخصيص عيادة طبية لتلبية احتياجات الصحة والعافية للمعتكفين.

وتعمل الهيئة على توفير أساور خاصة لكل معتكف، تُمكِّنهم من الوصول بسهولة إلى المواقع المخصصة للمعتكفين والتنقل في المسجد النبوي دون عناء، وذلك لضمان تسهيل عملية الدخول والخروج والحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة.