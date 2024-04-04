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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد بتشكيل هجومي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تشيلسي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج، على أن تنطلق المباراة في التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل اليونايتد، اللقاء بتشكيل هجومي أمام البلوز، حيث دفع تين هاج بالثلاثي: البرازيلي أنتوني، الأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو، والدنماركي راسموس هويلوند، ويعاونهم البرتغالي برونو فيرنانديز.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز الثاني عشر وفي رصيده 40 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: وان بيساكا - رافائيل فاران - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أنتوني - راسموس هويلاند - أليخاندرو جاراناتشو.

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